Галустян, Ревва и Мартиросян увеличили свои доходы в 2024 году: сколько зарабатывают юмористы

Юмористы Александр Ревва, Гарик Мартиросян и Михаил Галустян увеличили свои доходы в 2024 году. Как сообщает Kp.ru, суммарно комики заработали больше на 8 млн рублей.

Артист, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, является владельцем бизнеса ООО «Войс Медиа». Это звукозаписывающая студия, занимающаяся выпуском аудиорекламы. По данным источника, в 2024 году компания не только вышла из «минуса», но и прилично заработала. Чистая прибыль достигла 5 млн рублей, а в целом доход — 6,8 млн рублей.

Неплохи финансовые дела и у Мартиросяна с Галустяном, которые в равной доле владеют ООО «Продюсерский Центр «Галустян». Компания выпускает фильмы, а также занимается рекламной деятельностью. В прошлом году выручка организации составила 3,1 млн рублей. Чистая прибыль достигла 2,9 млн рублей.

Напомним, что после 2022 года Александр Ревва резко перестал появляться на публике и давать концерты. Ходили слухи, что он уехал из страны, но это оказалось не так. Уже в 2023 году он начал постепенно возвращаться на экраны, а в 2024 полноценно возобновил свою деятельность в России.

Ранее стал известен гонорар Александра Реввы за выступления.