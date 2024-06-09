«Вывалили как навоз»: блогер Гусейн Гасанов подарил девушке 10 тысяч роз и попал в новый скандал

Блогер Гусейн Гасанов, счета которого из-за долгов недавно заблокировала ФНС, решил удивить свою возлюбленную необычным подарком и попал в новый скандал. Он пригнал к дому девушки самосвал, в кузове которого лежали 10 тысяч красных роз.

Видеоролик, на котором запечатлен момент вручения цветов, 30-летний блогер разместил в своем блоге. На кадрах видно, как молодой человек сначала берет одну розу и передает ее в руки возлюбленной. В этот же момент грузовик вывалил из кузова цветы, которые ломались, падая на землю.

Подписчики Гасанова осудили его за небрежное отношение к цветам и отметили, что блогер в итоге устроил свалку перед домом.

«Как-то некрасиво получилось, вроде цветов много и должно быть приятно, но вывалили как навоз», - написала одна из комментаторов.

Ранее сообщалось, что в апреле 2023 года Гусейн Гасанов решил открыть свой бизнес по доставке элитных роллов и суши. Однако долго он не просуществовал — спустя три месяца компания закрылась, а на блогера подали в суд из-за долгов.

Кроме того, у Гасанова недавно обнаружили долги перед ФНС на сумму 144,5 миллиона рублей.