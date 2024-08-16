Налоговая заблокировала счета Анастасии Костенко из-за долга больше 1 млн рублей

Налоговая заблокировала счета модели и жены футболиста Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко. Решение о приостановлении операций и переводов было принято 15 августа.

О блокировке счетов Костенко узнал StarHit.

Издание пишет, что основанием для такого решения стала неуплата задолженности в размере более 1 млн рублей. По всей видимости, речь идет о сумме 1,6 млн, о которой сообщалось минувшей весной. Костенко говорила об ошибке ведомства и утверждала, что ей приходили штрафы за несуществующую машину.

Ранее в Сети обсудили скромный частный дом матери Костенко. Интернет-пользователи задавались вопросом, «так живет теща миллионера?»

16 августа сообщалось, что актеру Павлу Прилучному разблокировали банковские счета.