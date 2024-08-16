Опубликовано 16 августа 2024, 22:24
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Налоговая заблокировала счета Анастасии Костенко из-за долга больше 1 млн рублей
StarHit: налоговая заблокировала счета 30-летней Анастасии Костенко из-за долга.
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Налоговая заблокировала счета модели и жены футболиста Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко. Решение о приостановлении операций и переводов было принято 15 августа.
О блокировке счетов Костенко узнал StarHit.
Издание пишет, что основанием для такого решения стала неуплата задолженности в размере более 1 млн рублей. По всей видимости, речь идет о сумме 1,6 млн, о которой сообщалось минувшей весной. Костенко говорила об ошибке ведомства и утверждала, что ей приходили штрафы за несуществующую машину.
Ранее в Сети обсудили скромный частный дом матери Костенко. Интернет-пользователи задавались вопросом, «так живет теща миллионера?»
16 августа сообщалось, что актеру Павлу Прилучному разблокировали банковские счета.