Банковские счета актера Павла Прилучного разблокировали

Ранее заблокированные счета актера Павла Прилучного в банках разблокировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы «БИР-Аналитик».

Звезда сериала «Мажор» с 2008 года зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Он ведет деятельность, связанную с отдыхом и развлечениями.

Напомним, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России 3 июля заблокировала счета звезды из-за неподачи налоговой декларации. После освещения этой темы в СМИ выяснилось, что Прилучный лично приехал в налоговую и пообщался с сотрудниками ведомства. Павел отметил, что не подал вовремя декларацию из-за большой нагрузки. По словам артиста, из-за занятости он забыл передать данные в ФНС.

После беседы Павел устроил фотосессию с сотрудниками налоговой. На данный момент в системе отсутствует информация о заблокированных счетах актера.

Ранее мы писали о том, что Павел Прилучный впервые вывел на сцену сына от брака с Агатой Муцениеце. Сейчас Тимофей и Мия живут с матерью, однако выходные обычно проводят с отцом. Они любят и его новую супругу Зепюр Брутян, которая родила артисту сына Микаэля. Все вместе они побывали на Мальдивах, откуда делились семейными фотографиями.