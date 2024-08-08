«Так живет теща миллионера?»: в Сети обсуждают скромный частный дом мамы Анастасии Костенко

Условия жизни Виктории Щербаковой - матери Анастасии Костенко, тещи футболиста Дмитрия Тарасова – назвали «очень скромными. В Сети задались вопросом, помогает ли модель матери.

На комментарии в соцсетях обратил внимание сайт StarHit.

Недавно Щербакова с дочерью, зятем и их четырьмя детьми была на Мальдивах. Женщина много помогает дочери с маленькими детьми. Костенко ранее благодарила маму за то, что она поехала с ними на отдых за границу.

Вернувшись, Щербакова показала свою кухню в частном доме и призналась, что соскучилась. Женщина живет в Ростовской области. «Как же я скучала по своим завтракам и по своей кухне!» - поделилась Щербакова. На завтрак у нее были кофе, вареное яйцо, пара бутербродов, сыр.

Интерьер кухни пришелся не по душе недоброжелателям. В Сети стали писать: «Очень скромно», «Так живет теща миллионера?»

Виктория не реагирует на комментарии. Все ее публикации наполнены позитивными рассуждениями. Щербакова честно признавалась: «Мое финансовое положение позволяет мне знать, что со мной дружат точно не из-за денег».

Ранее Костенко высказывалась на тему пятой беременности. Модель призналась, что в случае появления детей начнет путать имена.