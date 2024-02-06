«Снаружи звездность, внутри — стыд»: что поможет находящейся на грани депрессии Блиновской

В начале февраля 2024 года в СМИ появилась тревожная новость о состоянии Елены Блиновской. Сообщалось, что блогерша отказалась от еды и общения с людьми в СИЗО. Это привело к тому, что у нее заподозрили депрессию. В беседе с изданием «Страсти» психолог Инна Мирная рассказала, что поможет Елене выйти из данного состояния.

По словам эксперта, для Блиновской важны имидж и престиж. Вся ее деятельность подтверждала стремление к этим ценностям. Однако на сегодняшний день мир блогерши рухнул: люди стали свидетелями ее несовершенства. Это и является причиной ее тяжелого состояния.

«Вполне естественно, что она отрицает свою депрессию. Она не знает, как жить в новых обстоятельствах. И это, конечно, приводит ее к саморазрушению. Но о депрессии мы говорить не можем, поскольку только психиатр при личном осмотре может поставить данный диагноз», — заявила психолог.

По мнению Инны, облегчением для Елены станут признание своих ошибок и переоценка ценностей. Для нее это будет сложной задачей, потому что самоуважение, самооценку и уверенность она черпает извне.

«У Елены большая разница между тем, как она себя ощущает, и как показывает. Снаружи звездность, внутри – огромный стыд. Она очень сильно держится за других, у нее слабо выражено чувство независимости. Блиновской необходимо найти опору внутри себя, обрести ощущение самоценности, невзирая на мнение других людей. Это большой путь, который ей необходимо пройти в текущей ситуации», — пояснила эксперт.

Если же переоценки ценностей у Елены не случится, то улучшение состояния придет только после освобождения.