Актриса Мария Аронова назвала сцену поцелуя с Александром Петровым любимой. Об этом сообщает Газета.Ru.

В феврале 2024 года состоится премьера фильма «Лед-3», в котором Аронова и Петров вновь сыграли вместе. В преддверии показа актриса рассказала о работе с Александром.

В одном интервью Петров признался, что считает сцену поцелуя с Ароновой самой запоминающейся. Мария согласилась с коллегой и отметила актерский талант Александра.

«Это прекрасная сцена, замечательная. И как Сашенька в ней играет — это необыкновенно. Это одна из моих любимых сцен», — высказалась знаменитость.

По мнению Марии, Александр — «событие» в мире отечественного кино. Она убеждена, что работы Петрова нужно показывать студентам театральных вузов. В качестве примера Аронова привела старый фильм Александра, в котором его герой плакал над умирающей мамой.

«Это несколько минут крупного плана артиста, который не повторился, убедил меня в своем горе, и у которого фантастическое количество приспособлений», — резюмировала артистка.

Ранее Мария Аронова поделилась, что ее и Александра Петрова связывают теплые отношения. Подробности смотрите в этой статье.