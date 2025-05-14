Налоговая ликвидирует футбольный клуб Дмитрия Тарасова и T-Killah. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Еще несколько месяцев назад журналисты писали, что бизнес Дмитрия Тарасова процветает — за 2024 год он заработал 10 миллионов рублей. Однако, что-то пошло не так и теперь ООО «Медийка», которому принадлежит футбольный клуб, находится в стадии ликвидации. Соответствующее решение приняла налоговая.

Отметим, что бизнесом Тарасов владел вместе с другом, певцом T-Killah. Футболист Дмитрий Тарасов также владеет компанией «Фэшн», но организация, согласно публичным данным, не показывает прибыли с 2020 года.

Ранее мы писали о том, что бизнес певца ЮрКисса терпит многомиллионные убытки. Музыкант потерял 3,7 миллиона рублей.

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