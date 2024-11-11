«Налог на роскошь»: в какую сумму обходится Пугачевой содержание недвижимости в РФ

Певица Алла Пугачева платит около трех млн рублей за оставленную недвижимость в РФ. Об этом стало известно в эфире шоу «ЧП. Расследование».

Продюсер Олеся Сазыкина, которая ранее работала с мужем Пугачевой, утверждает о многомиллионных тратах певицы на недвижимость в России. По словам Олеси, артистка платит около миллиона прислугам, поддерживающим порядок в доме.

«Она говорила, что за прислугу отдает — это около миллиона. А вы представляете, там налог на роскошь — два дома, квартиры — это порядка трех миллионов рублей. Вот вы и посчитайте», — высказалась продюсер.

На данный момент представили Пугачевой не комментировали заявление Олеси.

Ранее певицу Аллу Пугачеву засняли прогуливающейся без макияжа в шортах по Кипру. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Татьяна Буланова резко высказалась о ценах в театрах.