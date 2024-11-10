«Они завышены. Так быть не должно»: Татьяна Буланова резко высказалась о ценах в театрах

Певица Татьяна Буланова высказалась о высоких ценах на новогодние спектакли в театрах. В беседе с Kp.ru артистка заявила, что стоимость билетов завышена, и предложила финансировать постановки из бюджета.

Несмотря на то, что до праздничных выходных еще достаточно долго, билеты на спектакли в театрах уже активно раскупают. На одну из самых популярных постановок «Щелкунчик» многие билеты по доступным ценам уже разобрали, остались лишь дорогие. Так, в Мариинском театре Санкт-Петербурга стоимость начинается от 10 тыс. рублей на одного человека.

Татьяна Буланова прокомментировала цены на праздничные спектакли. По мнению знаменитости, билеты должны быть «доступными для всех». Певица отметила, что постановки нужно финансировать из бюджета города.

«Я видела цены на билеты на новогодние спектакли, они завышены. Так быть не должно. Считаю, что такие вещи должны финансироваться из городского бюджета, чтобы билеты были доступными для всех. Но я понимаю и самих артистов, они хотят, чтобы их работа тоже оплачивалась», — заявила Татьяна Буланова.

Артистка призналась, что из-за плотного графика ни разу не была на «Щелкунчике», но мечтает попасть на спектакль.

«Зато моя мама с моим старшим сыном Александром, тот был еще маленьким, побывали на премьере „Щелкунчика“ в Мариинском театре, когда костюмы делал еще Михаил Шемякин. Он тогда тоже выходил на сцену вместе с другими артистами. Они были в большом восторге от балета. Но я сама, к сожалению, не попала ни разу. Очень хотела бы», — поделилась певица.

Ранее сообщалось о том, что артист балета Николай Цискаридзе возмутился ценами в театрах, назвав их ненормальными.