«Очень старенькая»: Аллу Пугачеву увидели на прогулке в шортах и без макияжа

Викторию и ее мужа переполнили эмоции, когда они увидели Аллу Пугачеву. Супруги были просто в шоке, а у блогера пошли мурашки по коже.

Пара побежала за Примадонной, чтобы с ней пообщаться. Певица дружелюбно встретила соотечественников и рассказала о лучших местах для прогулок на Кипре.

«Господи! Блин, легенда! Очень старенькая. Очень! Вся подтянутая, но старенькая», — сказала Залесская.

Блогер поинтересовалась у Пугачевой, что та, наверное, не захочет фотографироваться с фанатами. Но Алла Борисовна сама предложила сделать кадр с новыми знакомыми.

Алла Пугачева с супругом и детьми покинула Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Сначала они обосновались в Израиле, а позже перебрались на Кипр.

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