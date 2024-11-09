«Очень старенькая»: Аллу Пугачеву увидели на прогулке в шортах и без макияжа
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Алла Пугачева вернулась на Кипр, откуда уезжала летом из-за изнуряющей жары. Блогер Виктория Залесская заметила Примадонну прогуливающейся по набережной Лимассола.
В последнее время народная артистка не уточняет, где именно находится. По всей видимости, она не хочет лишнего внимания к своей персоне. Виктория совершенно случайно увидела певицу, когда сидела в кафе с мужем. Соответствующее видео блогер публикует в своей соцсети.
Звезда гуляла в спортивном аутфите — черном спортивном костюме, состоящем из кофты и шорт. Под низ артистка надела белую футболку. Исполнительница хита «Миллион алых роз» распустила волосы и отказалась от макияжа. Она отдала предпочтение удобной обуви — белым кроссовкам.
Викторию и ее мужа переполнили эмоции, когда они увидели Аллу Пугачеву. Супруги были просто в шоке, а у блогера пошли мурашки по коже.
Пара побежала за Примадонной, чтобы с ней пообщаться. Певица дружелюбно встретила соотечественников и рассказала о лучших местах для прогулок на Кипре.
«Господи! Блин, легенда! Очень старенькая. Очень! Вся подтянутая, но старенькая», — сказала Залесская.
Блогер поинтересовалась у Пугачевой, что та, наверное, не захочет фотографироваться с фанатами. Но Алла Борисовна сама предложила сделать кадр с новыми знакомыми.
Алла Пугачева с супругом и детьми покинула Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Сначала они обосновались в Израиле, а позже перебрались на Кипр.
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