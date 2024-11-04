«Накрыло»: Клава Кока вышла на связь в слезах после расставания с Повериным

Артистка рассталась с бойфрендом в начале осени, однако публично рассказала об этом лишь 22 октября. Тогда знаменитость уточнила, что ей с Повериным удалось сохранить дружеские отношения, а период романа с этим мужчиной «дал ей все, о чем она мечтала». Тем не менее сейчас исполнительница хита «Покинула чат» дала понять поклонникам, что переживает далеко не самый легкий эмоциональный период.

«Вернулась. Накрыло», — поделилась Кока.

При этом 28-летняя певица отметила, что в тяжелое время ее поддерживают родные, друзья и коллеги. Так, поднять настроение девушке поспешили блогерша Юлия Гаврилина и продюсер лейбла Black Star Пашу, приславшие ей роскошные букеты цветов.

Ранее Клава Кока продемонстрировала фигуру в купальнике.

Также Александр Поверин рассказал, что решение о расставании с Кокой было принято обоюдно.