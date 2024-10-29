Клава Кока продемонстрировала фигуру в купальнике

28-летняя артистка опубликовала кадры, которые сделала во время съемок в шоу «Звезды в джунглях» в Колумбии. На одном из фото исполнительница позировала вместе с журналисткой Аленой Жигаловой на пляже. Певица сфотографировалась в черном купальнике, а блогерша — в платье.

На прошлой неделе Клава Кока рассказала о разрыве с бойфрендом, блогером Александром Повериным. Звезда призналась, что они разъехались полтора месяца назад.

Знакомство Поверина и Коки произошло в шоу «Сердце Клавы», где сваха Роза Сябитова помогала певице найти свою половинку. В этом проекте мужчины со всей России пытались завоевать симпатию артистки. В итоге Кока выбрала блогера.

Позднее мы писали, что Александр Поверин удалил пост о расставании с Клавой Кокой из личного блога.