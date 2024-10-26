«Подошла наша история к концу»: экс-парень Клавы Коки заявил, что решение о расставании было обоюдным

Бывший парень Клавы Коки Александр Поверин вышел на связь и прокомментировал их расставание.

В этом месяце впервые появились слухи о том, что сердце артистки снова свободно, а спустя какое-то время она сама подтвердила данную информацию в социальных сетях и попросила не трогать ее с различными опросами на эту тему. Тогда Клава рассказала, что решение о разрыве было принято только ею

Александр в личном блоге также подчеркнул, что у их отношений больше нет будущего, так как они приняли обоюдное решение жить дальше друг без друга. Также молодой человек уточнил, что с радостью вспоминает это время и что у него остались только самые приятные и трепетные эмоции по отношению к артистке. По словам Поверина, роман с Кокой стал для него хорошим опытом.

«Вот и подошла наша история к концу. Мы были вместе ровно 1 год и 4 месяца. Не имею ни капли злости и разочарования. Никто никого не бросал и не изменял. Мы сели, как взрослые люди, пообщались и приняли совместное решение, что нужно двигаться раздельно. Мы понимали всю сложность отношений, но решили попробовать», — разоткровенничался Александр.

Также Поверин высмеял подписчиков, утверждающих, что красивая картинка о любви была создана ими из-за контракта, который они заключили после шоу «Сердце Клавы», где парень одержал победу. Он уверен, что ни один сценарист не сможет придумать такой чувственный сценарий отношений.

Ранее мы писали о том, что Клава Кока заявила о расставании с возлюбленным Повериным.