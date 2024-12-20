Бакальчук сравнил свои отношения с Татьяной Ким с фильмом «Мистер и миссис Смит»

Бизнесмен и сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук сравнил отношения между ним и его почти уже бывшей женой Татьяной Ким с отношениями мистера и миссис Смит из одноименного фильма. Своими рассуждения о брачных перипетиях предприниматель поделился в личном Telegram-канале.

«Друзья, если бы кто-то год назад сказал мне, что моя жизнь превратится в сюжет голливудской драмы, я бы посмеялся. Но вот мы здесь, в эпицентре событий, которые напоминают один из самых кассовых фильмов «Мистер и миссис Смит», — написал Бакальчук.

В то же время, отметил Владислав, не все в его жизни напоминает историю знаменитой кинокартины. Основное отличие, на его взгляд заключается в том, что совместная работа над картиной стала началом романа Брэда Питта и Анджелины Джоли, исполнивших главные роли. Видимо, Бакальчук имел в виду, что его персональный боевик (в котором тоже были и громкие супружеские конфликты, и даже стрельба) закончился полным разрывом отношений с возлюбленной.

Впрочем, про построенный совместно с Татьяной Ким бизнес и его значение для России предприниматель на фоне неурядиц в личной жизни не забывает. И переживает на этот счет:

«Мы с Татьяной уже не союзники, а два полюса, вокруг которых вертится судьба компании, команды и миллионов клиентов Wildberries», — напоминает Владислав.

Он убежден: история маркетплейса Wildberries еще не дописана до конца — а более-менее счастливый финал может наступить лишь тогда, когда одна из сторон бросит попытки уничтожить другую. Кого именно под этой стороной он имел в виду — себя или разводящуюся с ним супругу — Бакальчук не уточнил.

Ранее Бакальчук рассказал, что Ким выставила за дверь подаренного им двухмесячного щенка австралийской овчарки.