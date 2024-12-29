«Чудес не бывает»: Татьяна Ким вынуждена была ограничить себя в питании

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким призналась, что отказалась от многих продуктов ради стройной фигуры. Для того, чтобы хорошо выглядеть, самая богатая женщина России отказалась от майонеза и жареных блюд.

«Это был бешеный год. Чудес не бывает, все равно приходится чем-то жертвовать. В моем случае – это качество сна, здоровье. И питание в том числе. Не сказать, что я питаюсь неправильно: майонез, жареное – всего это нет. Но я стала питаться нерегулярно, и это, конечно, отразилось на организме», - отметила Ким в интервью aif.ru.

Бизнесвумен также отметила важность понимания того, какие продукты приносят пользу, а какие – вред. Она пояснила, что куриная грудка и овощи — это полезно, а хлеб – вредно. При этом такое отношение к питанию у нее было не всегда. Также Татьяна призналась, что семь лет регулярно занимается спортом.

Ранее сообщалось, что Татьяна Ким купила для Wildberries 75-этажный небоскреб в «Москва-Сити». Однако ее бывший муж Владислав Бакальчук выразил уверенность, что у предпринимательницы нет на это денег, поэтому она вынуждена будет влезть в долги.