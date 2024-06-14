«Накопительный эффект»: раскрыты подробности развода Алсу и Яна Абрамова

Журналист Олег Цуриков рассказал, почему Алсу молчит о разводе с Яном Абрамовым. Об этом сообщает Пятый канал.

В мае 2024 года стало известно, что Алсу подала на развод с Абрамовым после 18 лет брака. Поговаривают, супруги могли разойтись из-за измен бизнесмена. Светский журналист считает, что инициатором развода стал Ян. По его мнению, у Абрамова есть желание начать новую жизнь.

Также Олег прокомментировал связь Яна с Викторией Лопыревой и Анастасией Решетовой. «Никто свечку не держал. Но я считаю, что-либо это накопительный эффект, либо сам муж уже решил, что пора завершать эти отношения. Оставил хорошее, извините, приданое своей семье, своим детям, своей бывшей супруге и уходит в новую семью», — высказался журналист.

Олег обратил внимание, что бывшие возлюбленные подали иск в мировой суд. Это, по его мнению, означает, что Алсу и Ян сумели договориться о разделе имущества. Также журналист заявил: певица получит внушительную сумму, если не будет обсуждать в СМИ развод.

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