«С детства воспитывали как принцессу»: какой мужчина нужен певице Алсу

В Сети обсуждают развод Алсу и Яна Абрамова после 18 лет брака. По слухам, причиной расставания стали измены бизнесмена. В беседе с изданием «Страсти» психолог Мария Макаренко предположила, что Абрамов мог жениться на Алсу ради выгоды. Чем успешнее Ян становился благодаря браку, тем больше менялась его позиция внутри семьи.

«Изначально семья Алсу выше по статусу, и этот брак для Абрамова был очень выгодным. Ян был больше заинтересован в союзе и делал все, чтобы Алсу чувствовала себя принцессой. Даже сменил веру. Хотя, будучи бакинским евреем, он привык к большой ценности мужчины в семье», — высказалась психолог.

Эксперт считает, что финансовый успех Абрамова мог стать отправной точкой для измен. В браке певицы и бизнесмена произошел конфликт интересов.

«Принц постепенно становился королем, и ситуация с изменами достигла своего апогея. Для Алсу это стало неприемлемо. Истории в семьях, когда жена прощает мужу измены, широко известны в России. В этой паре столкнулись интересы двух личностей. Каждый из них хотел быть №1, и чтобы партнер относился к нему как к божеству. Никто не хотел уступать. Поэтому такой итог», — считает Макаренко.

Психолог убеждена, что после развода Алсу сможет обрести счастье. По мнению эксперта, певице нужен мужчина с маниакальным психотипом.

«Это очень заботливый партнер, который способен окружить большим вниманием. Так как Алсу с детства внушали, что она очень красивая, умная, самодостаточная. Ситуация с изменами – болезненный момент для нее. В семье, где тебя с детства воспитывали как принцессу, отвержение мужчины, уход к другой или измены воспринимаются тяжело», — резюмировала эксперт.