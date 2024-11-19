Певица Глюкоза провела девичник с Собчак и Бордовских после скандала в аэропорту

Певица Глюкоза организовала презентацию своей новой книги в кругу подруг. Она пригласила в ресторан Ксению Собчак, Юлию Бордовских, Ольгу Карпуть и других.

В Сети появились кадры с мероприятия, устроенного Глюкозой. На них артистка была в коротком платье с разрезом на бедре цвета металлик. Образ она дополнила массивными браслетами.

«Сегодня хочу поделиться с вами своим маленьким секретом красоты. Это кисель, который я пью каждое утро на голодный желудок. Рецепт есть, кстати, в моей книге», - сообщила исполнительница на презентации.

Отметим, что это первое публичное мероприятие, которое Глюкоза организовала после скандала с запрещенными веществами. Летом она сорвала концерт в Красноярске, когда вышла перед зрителями в неадекватном состоянии. А затем в октябре была задержана в аэропорту в странном виде. Ее оштрафовали за отказ от прохождения медицинского осмотра.

К слову, Глюкоза неспроста пригласила на свою презентацию именно Ксению Собчак. С журналисткой она дружит уже долгое время. И несмотря на скандал, телеведущая не отвернулась от приятельницы и публично защищала ее.

Ранее дочь Глюкозы впервые высказалась о скандале матери.