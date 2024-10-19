«Наконец-то пожали руки»: спустя 10 лет Егор Крид встретился с отцом Нюши

Егор Крид рассказал о встрече с отцом Нюши, которая произошла спустя 10 лет с их последнего разговора.

Рэпер поделился, что в минувшие дни случайно встретился с Владимиром Шурочкиным на одном из светских мероприятий, а именно на гала-ужине премии «Виктория». По словам Егора, у них состоялся очень приятный разговор, благодаря которому им обоим удалось закрыть глаза на прошлые разногласия. Об этом он рассказал во время трансляции на Twitch-канале.

Крид признался, что Владимир Вячеславович первый подошел к нему, чтобы объясниться и похвалить за тот успех, которого ему удалось достичь. Кроме того, Егор подчеркнул, что он тоже извинился перед Шурочкиным за какие-то «свои темы» и что им теперь удалось наладить друг с другом общение и даже обменяться контактами для дальнейшей связи.

«Впервые за десять лет встретился с папой Нюши... Он ко мне подошел, поздоровался... Мы с ним отошли в сторонку, обсудили вообще всю историю, поговорили обо всем. Он там сказал мне много приятных слов и что он рад, что у меня так все круто сложилось... Наконец-то пожали руки спустя такое количество времени, списались в Telegram после этого. Обязательно позову его на концерт», — заявил исполнитель хита «Невеста».

Крид сообщил, что в последнее время старается наладить общение с теми, с кем когда-то он был близок, поэтому пытается выстроить нейтральное взаимоотношение. Однако не со всеми это не получается.

Ранее мы писали о том, что у Нюши с Егором Кридом одинаковые отношения к бывшим.

Также сообщалось, что Егор Крид может лишиться псевдонима.