Егор Крид может лишиться псевдонима

Российский певец Егор Крид (настоящее имя Егор Булаткин) рассказал, что вынужден поменять имя. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Как признался музыкант, он вынужден отказаться от псевдонима ненадолго, пока он разбирается с документами. Исполнитель пообещал раскрыть детали о произошедшем позднее.

Певец выступал под псевдонимом KReeD с 2011 года. Артист признавался, что имя взял из названия группы ребят, с которыми вместе рисовал граффити. Позднее музыкант начал сотрудничать лейблом Black Star, который в 2015 году зарегистрировал имя Егор Крид как товарный знак. В 2019-м Крид покинул Black Star, однако тогда у него получилось сохранить свой псевдоним.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар Егора Крида.

Также сообщалось, что Крид получил травму шеи на съемках фильма «Вниз».