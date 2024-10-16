Нюша рассказала, что у нее с Егором Кридом одинаковые отношения к бывшим. Об этом она сообщила в шоу «Тема» на RU.TV.

После развода с Игорем Сивовым Нюша вдруг начала выкладывать фотографии с бывшим возлюбленным Егором Кридом. Некоторые поклонники даже начали подозревать, что они вновь сошлись. Певица рассказала, что после расставания им удалось сохранить дружеские отношения.

«Почему объявился? Периодически. Мы с Егором в нормальных отношениях, можем написать друг другу. У него просто такая тема, что он не смог обойти меня стороной», — объяснила певица.

Нюша добавила, что Крид — один из тех, кто готов помочь ей в сложной ситуации. Все потому, что их взгляды на отношения между бывшими возлюбленными схожи.

«Мы солидарны в том, как нужно вести себя с бывшими. Здорово, когда ты можешь остаться в хороших отношениях, когда у тебя нет никаких обид», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что Иосиф Пригожин назвал псевдоним певицы Нюши смешным и призвал думать на будущее.