Актер Александр Петров расстался со Стасей Милославской и женился на случайной прохожей. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на личный блог знаменитости.

В соцсети 34-летний Александр заявил о том, что он больше не холостяк. Радостную новость артист сообщил, сопроводив снимком из ЗАГСа. Правда, супругой Петрова стала не Милославская, с которой он встречался последние годы.

Петров подробно рассказал о новой избраннице. Ею оказалась 22-летняя Виктория Петрова, далекая от сферы кино. По словам актера, он познакомился с супругой на улице. Спустя несколько встреч Александр сделал девушке предложение.

«Познакомились случайно. 10 сентября поженились. Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС. Когда она, то понимаешь в секунду. Всем желаю любви», — высказался Петров.

Также артист добавил: его жена из полноценной семьи и имеет высшее образование. Александр попросил сотрудников СМИ и публику «не мучать» девушку лишними вопросами. По мнению знаменитости, во внезапной свадьбе нет ничего плохого. Главное, — что они любят друг друга.

К слову, Александр не назвал причину расставания с Милославской.

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