Сделала нос, грудь и зубы: Боня раскрыла все пластические операции Бородиной

Блогер Виктория Боня и ведущая Ксения Бородина устроили скандал в Сети из-за пластических операций. В ходе конфликта Боня рассказала, что та делала грудь и зубы, перешила нос.

Подробности сообщает сайт PROZVEZD.

Боня заявила, что Бородина не брезгует любой рекламой и сама перекроила лицо.

«Она не стала указывать то, что перешила нос, сделала грудь, зубы и многое другое», - сообщила блогер.

Боня призвала Бородину не следить за ее жизнью, а заниматься своей. Бородина в свою очередь заявила, что Боня не должна делать из пластики культ – иначе юные девушки «насмотрятся кумиров и бегут в 20 лет лицо перешивать».

Напомним, скандал разгорелся из-за того, что Боня стала выкладывать результаты своей последней пластики. Бородина считает, что не стоило этого делать, так как пластические операции – «это личное». Она не против хирургических вмешательств, но недовольна, что люди делают из этого моду и «подают пример». Также Бородина сообщила о многочисленных предложениях о рекламе со стороны пластических хирургов – ведущая утверждает, что всем отказывала.

Ранее журналистка Ксения Собчак показала фотографии Бородиной из 2000-х, назвав тот период «временем тяжелого люкса».