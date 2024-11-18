«Это все бред»: Гуф вышел на связь из реабилитационного центра

22 ноября рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) планирует провести концерт в Москве сразу после выхода из реабилитационного центра. Артист подтвердил, что готовится к выступлению.

Музыкант вышел на связь в соцсетях реабилитационной клиники, где он на данный момент проходит лечение.

«Хочу сразу опровергнуть слухи о себе, которые распускает пресса. Что я перегрызаю провода, пытаюсь изнасиловать медсестру… Это все бред. Не ведитесь», — пояснил 45-летний артист.

Как пояснили сотрудники клиники, сейчас Гуф готовится к мероприятию в рехабе. Они уточнили, что с ним все хорошо.

Напомним, что артист попал в рехаб в конце октября после того, как утроил дебош в подмосковном банном комплексе: он подрался с братом управляющей. После случившегося на исполнителя составили протокол. Он записал публичное извинение и раскаялся за содеянное, а затем лег на реабилитацию. Курс его лечения составит 28 дней.

Ранее нарколог Мария Касперович в разговоре с сайтом «Страсти» оценила шансы рэпера на победу над зависимостью.