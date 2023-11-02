Находящийся в Праге певец Андрей Макаревич* восхитился сплоченностью израильтян

Находящийся в Праге певец Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) восхитился сплоченностью израильтян. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Лидер группы «Машина времени» приехал в Прагу ради выступления. Во время концерта Андрей высказался о происходящей ситуации в Израиле. Андрей отметил, что его восхищает сплоченность местных жителей, которые не бросили страну в трудную минуту. По словам певца, он переживает за судьбу Израиля.

«Израиль небольшой, поэтому все себя ощущают большой семьей», — резюмировал артист.

Ранее актер Юрий Назаров возмутился поведением Андрея на фоне угрозы срыва его концертов. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что актер Александр Домогаров обратился к умершей бывшей жене на своем юбилее.

*признан иноагентом на территории РФ