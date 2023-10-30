«Противно смотреть»: Назаров высказался о поведении Макаревича*

Народный артист РФ Юрий Назаров возмутился поведением певца Андрея Макаревича*(Признан иноагентом на территории РФ), у которого недавно оказались под угрозой отмены концерты в нескольких странах. Актер считает, что лидер группы «Машина времени» пытается усидеть на двух стульях, и ему противно за этим наблюдать.

Напомним, что после отъезда из России Макаревич* стал гастролировать за границей. Однако заработки его существенно сократились. На ноябрь и декабрь текущего года у него были запланированы выступления в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, которые должны были состояться, но, как оказалось, активисты стали требовать их отмены. Об этом рассказал сам артист, добавив, что такое происходит из-за того, что он поддерживает Израиль.

В беседе с aif.ru Назаров признался, что сейчас певец старается угодить всем, так как ему «кушать хочется». Однако все эти его метания то в одну, то в другую сторону выглядят противно.

«Макаревич ведет себя, как и всегда себя вели типичные предатели. <…> Противно смотреть, как Макаревич теперь мечется. Фу! Он у меня вызывает крайнее неуважение своим поведением», - поделился Юрий Назаров.

Ранее нелестно о поведении Макаревича* высказалась и депутат Елена Драпеко, назвав его «мерзостью».

*(Признан иноагентом на территории РФ)