Находящаяся в Германии семья Юрия Шатунова не приехала в Россию на панихиду по певцу

23 июня 2022 года умер Юрий Шатунов. Что стало причиной внезапной смерти певца — до сих пор остается загадкой. Продюсер Андрей Разин выдвинул версию об убийстве мужчины, вот почему для расследования этого дела он нанял опытных сотрудников спецслужб. В годовщину смерти исполнителя хита «Белые розы» на Троекуровском кладбище прошла панихида. Как сообщает StarHit, в этот день на кладбище было много поклонников Юрия, однако самые важные люди для артиста на панихиде не присутствовали. Речь идет про семью Шатунова.

Известно, что вдова и дети певца на данный момент проживают в Германии. Журналисты предположили, что семье умершего мужчины было затруднительно добраться до России в сложившихся обстоятельствах.

По данным источника, в этот день могила Шатунова была усыпана белыми розами, портретами и венками. Преданные поклонники творчества Юрия пришли на панихиду в футболках с его изображением.

Ранее 46-летняя вдова Юрия Шатунова рассказала о предсмертном диалоге певца с сыном. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 45-летняя Ольга Орлова пришла на могилу певицы Жанны Фриске в годовщину ее смерти.