45-летняя Ольга Орлова пришла на могилу певицы Жанны Фриске в годовщину ее смерти

8 лет назад не стало певицы Жанны Фриске. Ни дли кого не секрет, что артистка долгое время боролась с самой агрессивной формой рака, однако недуг оказался сильнее. Когда-то Ольгу Орлову и Фриске связывала теплая дружба. Телеведущая до сих пор вспоминает исполнительницу хита «Малинки» и регулярно показывает архивные фотографии с ней. В годовщину смерти Жанны Ольга появилась на Николо-Архангельском кладбище в память о близкой подруге.

К слову, вместе с Орловой на могилу артистки пришла ее сестра. Наталья Фриске появилась в сопровождении своей маленькой дочери Луны. По Сети распространились кадры, на которых девочка рассматривала цветы у захоронения Жанны, а Ольга в это время трогательно обнимала племянницу умершей певицы.

Отметим, что в этот день на кладбище не хватало только одного важного человека для Фриске. Речь идет о ее единственном сыне Платоне. Известно, что после смерти звездной мамы мальчик остался вместе с отцом Дмитрием Шепелевым. Из-за продолжительного конфликта между мужчиной и родственниками Жанны Платон практически не общается с бабушкой, дедушкой и тетей. Запрещено видеться с Платоном и Ольге Орловой, которой умирающая Фриске «завещала» своего сына.

Почему в этот знаменательный день наследник Жанны не посетил ее могилу — пока не сообщается.

Ранее мы писали о том, что Ольга Орлова обратилась к Жанне Фриске в годовщину ее смерти. Подробности смотрите в этой статье.