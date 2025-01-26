Находится в обычной палате: супруга Василия Ливанова подтвердила его госпитализацию

Жена Василия Ливанова подтвердила его госпитализацию.

Супруга народного артиста РСФСР Елена призналась, что Ливану действительно понадобилась помощь врачей. Однако Елена подробности госпитализации Василия раскрывать не стала.

Также женщина опровергла слухи о том, что артист попал в больницу из-за расстройства кровообращения. Подробности приводит издание aif.ru.

Женщина также подчеркнула, что актера не переводили в реанимационное отделение: она находится в обычной палате.

«У Василия Борисовича уже возраст такой. Произошел с ним непредвиденный случай. Сейчас он в больнице, но не в реанимации и не по поводу расстройства кровообращения. С Василием Борисовичем сейчас все хорошо», — отметила супруга Василия Ливанова.

Напомним, что новости о проблемах со здоровьем Ливанова появились сообщалось еще в конце лета прошлого, когда артист пожаловался проблемы с сердцем. А уже начале января 2025-го в СМИ распространилась информация о том, что у актера обнаружили бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам.

Ранее мы писали о том, что невестка Василия Ливанова рассказала, как себя чувствует 89-летний актер.

Также сообщалось, что Влад Соколовский рассказал о серьезных проблемах со здоровьем.