«Скорых больше не вызывали»: невестка Василия Ливанова рассказала, как себя чувствует 89-летний актер

Стали известны последние данные о состоянии 89-летнего актера Василия Ливанова, которого неоднократно госпитализировали в 2024 году. Невестка артиста Екатерина заявила, что скорую больше не вызывали, за ним следит жена.

Подробности узнало издание «Абзац».

По словам родственницы Ливанова, самочувствие актера нормальное, он дома. Иногда у исполнителя роли Шерлока Холмса повышается давление, но это бывает в силу возраста.

«Никаких скорых больше не вызывали… За ним следит бабушка (жена – прим.), хлопочет постоянно», - поделилась Екатерина.

Ливанов принимает назначенные лекарства и поддерживает здоровье.

В декабре жена Ливанова Елена рассказала об операции на руке, которую сделали актеру. У знаменитости образовался небольшой тромб – ему выполнили надрез без наркоза. Она отмечала, что на самочувствие тромб не влиял.