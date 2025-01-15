НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 15 января 2025, 18:47
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«Скорых больше не вызывали»: невестка Василия Ливанова рассказала, как себя чувствует 89-летний актер

Невестка Ливанова заявила, что за актером следит жена и скорую больше не вызывали.
«Скорых больше не вызывали»: невестка Василия Ливанова рассказала, как себя чувствует 89-летний актер

© East News

Стали известны последние данные о состоянии 89-летнего актера Василия Ливанова, которого неоднократно госпитализировали в 2024 году. Невестка артиста Екатерина заявила, что скорую больше не вызывали, за ним следит жена.

Подробности узнало издание «Абзац».

По словам родственницы Ливанова, самочувствие актера нормальное, он дома. Иногда у исполнителя роли Шерлока Холмса повышается давление, но это бывает в силу возраста.

«Никаких скорых больше не вызывали… За ним следит бабушка (жена – прим.), хлопочет постоянно», - поделилась Екатерина.

Ливанов принимает назначенные лекарства и поддерживает здоровье.

В декабре жена Ливанова Елена рассказала об операции на руке, которую сделали актеру. У знаменитости образовался небольшой тромб – ему выполнили надрез без наркоза. Она отмечала, что на самочувствие тромб не влиял.