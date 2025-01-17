«Проверяйтесь у врача»: Влад Соколовский рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

Известный российский певец и актер Влад Соколовский рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. Соответствующая публикация появилась в его микроблоге.

По словам артиста, ему диагностировали правостороннюю пневмонию. Первые симптомы, в том числе высокая температура, появились у знаменитости еще 13 января после празднования дня рождения матери с походом в баню. Однако Соколовский, как ответственный актер, продолжил работать на съемочной площадке, на которой помимо него было задействовано множество людей. Но поскольку он испытывал боли в легких, кашлял и у него сохранялась высокая температура, исполнителю в итоге пришлось отменить все дела и обратиться за врачебной помощью.

«Слава богу, я додумался сказать: „Все, хватит“. Из-за меня отменили две смены, в которых участвуют по 150 человек», — поделился Соколовский.

Актер отметил, что в ближайшие дни будет находиться на амбулаторном лечении. Он также призвал всех поклонников своевременно обращаться за медицинской помощью.

«В ближайшие пять дней я буду дома. Мне назначили нормальное, правильное лечение. Ребята, будьте, пожалуйста, аккуратны, не повторяйте за мной эти фокусы, идите сразу проверяйтесь к врачу, я же не люблю лечиться», — заявил певец.

Ранее Влад Соколовский похвастался новым модульным домом за 8 миллионов рублей.