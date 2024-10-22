«Наказали и проучили»: продюсер рассказала о многолетней зависимости Глюкозы

Продюсер Леся Сазыкина заявила, что певица Глюкоза «всегда употребляла». Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

22 октября в СМИ появилась новость о задержании певицы в аэропорту Шереметьево за употребление наркотиков. Представители артистки не комментировали инцидент, зато на ее задержание отреагировали организаторы мероприятий. Теперь Глюкозу занесли в черный список, из-за которого она не может выступать на новогодних концертах. Продюсер Сазыкина подтвердила эту информацию, сославшись на многолетнюю зависимость артистки.

«Я очень много мероприятий ей организовывала, она действительно попала в черный список. С таким поведением ее наказали и проучили. Она всегда употребляла и на чем-то сидела», — высказалась продюсер.

Ранее суд арестовал на семь суток спутника певицы Глюкозы за употребление наркотиков. Подробности читайте в этой новости.

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