Спутника Глюкозы арестовали за употребление наркотиков: кто был рядом с певицей

Певица Глюкоза с искривленным лицом прибыла в аэропорт Шереметьево не одна, а со спутником. Если женщина отделалась штрафом в 5 тысяч рублей, то мужчину арестовали на семь суток за употребление наркотиков. Подробности приводит РИА Новости со ссылкой на судебный участок московского района Крюково.

«Постановлением мирового судьи Шевцов Александр Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)», – сказали в суде.

Спутнику артистки было назначено административное наказание в виде ареста сроком на семь суток. Ранее по аналогичной статье привлекалась и сама Глюкоза, но из-за наличия у женщины несовершеннолетних детей, ей выписали только штраф в размер 5 тысяч рублей.

Журналисты приводят данные протокола, согласно которому певица была замечена в аэропорту Шереметьево в состоянии наркотического опьянения. На это обратил внимание сотрудник полиции. Она отказалась проходить медицинское освидетельствование.

Ранее мы писали о том, что певица Глюкоза попала в «черный список» артистов из-за скандала с наркотиками.