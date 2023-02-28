«Очень сильная женщина»: что произошло с Оксаной Домниной за время госпитализации Костомарова

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова с пневмонией. С тех пор все внимание публики приковано к Олимпийскому чемпиону. Ежедневно в Сети появляются тревожные новости о состоянии фигуриста, и понять, что в таком потоке информации является правдой, а что — нет тяжело. Семья Костомарова довольно редко выходит на связь, зато его коллеги охотно делятся любой информацией, чтобы хоть как-то успокоить поклонников. На этот раз Илья Авербух дал откровенное интервью «СЭ» и рассказал последние новости о Романе и его жене.

По словам хореографа, он каждый день находится на связи с Оксаной Домниной. Они созваниваются, обмениваются смс, вот почему возлюбленный Арзамасовой в курсе всех дел, происходящих с Костомаровым.

«Год начался для нас тяжелейшим образом, это правда. Очень сложные чувства. Мы созваниваемся с Оксаной. Я слышу ее голос, она держится большим молодцом, очень сильная женщина», — высказался Илья.

Также Авербух добавил: каждый день Домнина приезжает в больницу к Роману и проводит с ним время. Подобное поведение крайне восхищает хореографа.

Илья выразил надежду на то, что в скором времени Олимпийский чемпион преодолеет этот «удар судьбы».

Ранее Татьяна Навка рассказала, какая операция была на самом деле проведена Костомарову. Подробности читайте в этой статье.