Разлучница: имя той, ради которой Роман Костомаров уходил на время от Навки

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова с пневмонией. С тех пор все внимание публики приковано к Олимпийскому чемпиону. Поговаривают, ситуация настолько тяжелая, что в упорной борьбе с недугом спортсмен уже потерял конечности и перенес инсульт, вот почему каждый неравнодушный к этой трагедии не прекращает молитв за здоровье мужчины. Кроме того, некоторые коллеги Романа задумываются о том, чтобы сделать его символом фигурного катания. На фоне всех происходящих событий издание StarHit решило вспомнить спортивный путь Костомарова.

Самой главной победой Романа является золотая медаль, выигранная на Олимпиаде в Турине в паре с Татьяной Навкой. Спустя годы их победная «Кармен» вошла в золотой фонд фигурного катания, а сама программа по-прежнему никого не оставляет равнодушным. Однако мало кто знает, что выдающегося триумфа Навки и Костомарова могло и не быть, и вот почему.

Олимпийская чемпионка неоднократно говорила о трудном характере своего партнера. Между фигуристами нередко возникали ссоры, и однажды ситуация настолько обострилась, что Роман решился на смену партнерши. В тот момент Татьяна была полностью погружена в отношения с Александром Жулиным, поэтому пока спортсмен пробовал себя с новой напарницей, она занималась собственной семьей и размышляла о беременности.

Итак, выбор Костомарова и тренера Линчук пал на перспективную Анну Семенович. Уже в 1999-м году новоиспеченная пара выиграла на чемпионате России серебряную медаль. Все пророчили молодым людям большое спортивное будущее, однако на чемпионате Европы и мира танцоров ждал провал: они заняли лишь 10-е и 13-е места.

После этого Роман стал задумываться о возвращении к Навке. Сама же Татьяна в недавнем интервью призналась: она ждала этого момента и знала, что Костомаров ей обязательно позвонит с предложением. Таким образом, в конце 2000 года Роман и Татьяна воссоединились и начали свой путь к Турину-2006.

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