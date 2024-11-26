«Надоело, что сволочи зарабатывают на нем»: жена Александра Буйнова «взорвалась» из-за слухов о болезни певца

Жена Александра Буйнова резко отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о диагностированной у певца четвертой стадии онкологии. В беседе с Woman.ru Алена Буйнова опровергла информацию о неизлечимой болезни мужа и заявила, что люди, распространяющие ложные сведения, «не должны существовать».

Комментируя появившиеся в СМИ новости о проблемах со здоровьем у супруга, Алена Буйнова не смогла сдержать эмоций. Жена Александра Буйнова возмутилась, что подлые люди «зарабатывают» на певце, и заявила, что с ним все в порядке. Жена артиста отметила, что узнать все достоверные новости о его здоровье поклонники могут от нее.

«Кто хочет его увидеть в больнице, путь к нам приедет, возьмет у Саши интервью, поговорит с ним, пройдет с ним 10 километров, как он каждый день ходит. Он готов поговорить, надоело, что всякие сволочи, не похожие на личности, свои деньги зарабатывают на нем», — заявила Алена Буйнова.

Жена певца призналась, что подобные новости о его проблемах со здоровьем появляются уже в третий раз. Алена Буйнова подчеркнула, что ее супруг активно выступает с концертами, что видно по его соцсетям.

«Никому не желаю никогда зла, но такие люди существовать не должны. Лучше бы все стояли по другому поводу на ушах, у Буйнова скоро юбилейный концерт в Кремле. Вот это бы лучше обсуждали. Ну какая больница, зайдите в его соцсети, только вчера концерт был», — отметила Елена Буйнова.

Напомним, 26 ноября Telegram-канал SHOT писал о том, что 74-летнему Александру Буйнову присвоили паллиативный статус из-за диагностированной четвертой стадии рака предстательной железы. По данным источника, в ноябре артист посетил стационар московской больницы.

Ранее сообщалось о том, что администратор Александра Буйнова отреагировала на слухи о признании певца неизлечимо больным.