«Надоели такие тупые комментарии»: Рудковская ответила хейтерам, обвинившим ее в использовании фотошопа

Яна Рудковская ответила хейтерам на обвинения в злоупотреблении фотошопом.

Звездный продюсер сейчас находится на семейном отдыхе, где она делает множество красивых фотографий, а затем выставляет их в личном блоге. Однако из-за таких снимков Рудковская столкнулась с хейтом: некоторые подписчики обвинили ее в использовании фотошопа, где она корректирует свою фигуру.

Яна призналась, что, будучи на отдыхе, она не может оставить гневные комментарии недоброжелателей без внимания. Продюсер зачитала некоторые из них и заявила, что ей уже «надоели такие тупые комментарии», а потом пригрозила показать все свои фотографии, чтобы «эксперты по ногам» смогли все рассмотреть.

Также Рудковская раскрыла свой секрет идеальных фотографий, который, по ее словам, никак не связан с фотошопом. Яна рассказала, что все дело в ракурсе: если фотографировать снизу, то ноги всегда будут казаться длиннее.

«И где же я увеличиваю ноги, расскажите мне, пожалуйста. А все дело в секрете как правильно держать телефон. Если вы фотографируетесь снизу, у вас всегда будут ноги казаться длиннее», — ответила Рудковская в личном блоге своим хейтерам.

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