«Должна ли я начинать беспокоиться?»: Рудковская выдала правду о характере сына после его разборок с отцом

Продюсер Яна Рудковская рассказала о характере старшего сына от Евгения Плющенко после того, как показала поклонникам его разборки с отцом на Мальдивах. Она призналась, что мальчик растет очень вспыльчивым, и препирания с родителями для него не редкость и дома.

Рудковская пояснила, что Александр далеко не милый мальчик, который всегда слушает взрослых. По ее словам, такие сцены, как недавно в отпуске, он закатывает семье и в Москве.

«Нашему Гномычу палец в рот не клади - по локоть откусит. И текст выдаст от души, похлеще любого профессионального спичрайтера и креативщика. Это он еще не в полную силу старался, мы дома и не такие скромные речевые обороты слышим. Должна ли я начинать беспокоиться?» - написала Яна в своем Telegram-канале.

Напомним, что на Мальдивах Александр вышел из себя из-за нежелания вставать рано для игры в падел-теннис. Мальчик на повышенных тонах объяснял отцу, что будет спать до победного, потому что приехал отдыхать. После этого в Сети появилось еще одно видео, в котором Плющенко-младший снимал папу, играющего в падел-теннис, и возмущался, что он помешался на этом виде спорта.

Ранее Яна Рудковская похвасталась сумкой за миллион рублей.