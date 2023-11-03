«Надо забыть эту бабку»: Сергей Никоненко призвал не вспоминать о существовании Пугачевой

Россияне активно обсуждают возвращение певицы Аллы Пугачевой на Родину. Артистка приехала в свой замок в подмосковной деревне Грязь. В свою очередь президент Гильдии актёров кино, народный артист России Сергей Никоненко призвал перестать обсуждать Примадонну.

На тему приезда Пугачевой Никоненко высказался достаточно резко:

«Я давно забыл о ней. Даже думать не хочу о Пугачёвой! Её для меня не существует. Её вообще не нужно обсуждать. Надо забыть эту бабку — и всё. Просто взять и забыть старушку. Как говорил Чапаев, «наплевать и растереть!», — сказал он в беседе с порталом Абзац.

Напомним, в прошлом году Примадонна улетела вместе с семьей в Израиль. С того момента она посещала Москву дважды: летом 2022 года и весной 2023-го. Границу России Алла Борисовна пересекла 2 ноября, и ехала она через Псков без сопровождения мужа, который, вероятно, остался на Кипре с детьми.

О том, зачем Примадонна вернулась в Россию, высказалась депутат Госдумы Елена Драпеко. Подробности читайте здесь.