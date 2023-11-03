Депутат Госдумы Елена Драпеко раскрыла цель возвращения Аллы Пугачевой в Россию

Певица Алла Пугачева вернулась в Россию. Долгое время исполнительница провела в Израиле, а затем она неожиданно оказалась на Кипре, откуда взяла направление на Москву. Депутат Государственной думы Елена Драпеко считает, что Примадонна прилетела по конкретному поводу.

Парламентарий прокомментировала возвращение Пугачевой в беседе с изданием «Абзац». По ее словам, певица могла прибыть в Москву с целью посещения концерта кого-то из артистов. Об этом Драпеко рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Она приехала на концерт к кому-то из наших артистов. Мне так сказали. А вообще, пусть она приезжает куда хочет и уезжает куда хочет. Надо о ней уже забыть», — заявила депутат Госдумы.

В прошлом году Примадонна улетела вместе с семьей в Израиль. С того момента она посещала Москву дважды: летом 2022 года и весной 2023-го.

Ранее стало известно, как композитор Илья Резник отреагировал на возвращение Пугачевой в Россию. Его эта новость очень сильно порадовала.