74-летняя певица Алла Пугачева вернулась в подмосковный замок в деревне Грязь. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В распоряжение источника попали кадры, на которых запечатлен приезд Пугачевой в деревню Грязь. Известно, что 2 ноября 2023 года артистка вернулась на территорию РФ через КПП в Псковской области. Затем она села на поезд и утром 3 ноября прибыла в Москву. Все это время замок готовили к ее возвращению.

На данный момент нет информации о том, какие планы у приехавшей в РФ Пугачевой. Сама исполнительница хита «Арлекино» никак не комментирует ситуацию.

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