«Надо слушать папу»: Дмитрий Шепелев продолжает препятствовать карьере сына в кино

Дмитрий Шепелев заявил, что сына от Жанны Фриске активно зовут сниматься в кино. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

В Москве состоялась премьера фильма «Оставь это ветру», которую посетили многие звезды. Не стал исключением и Дмитрий Шепелев. Выйдя на красную дорожку, телеведущий похвастался достижениями сына Платона. Как выяснилось, после дебюта в кино его стали приглашать в новые проекты. Однако отец, который против актерской карьеры сына, рассматривает не все предложения.

«Предложения, безусловно, есть, но мы позволяем себе быть избирательными», — высказался Шепелев.

По словам Дмитрия, сейчас Платон сосредоточен на учебе. Он зачислен в школу Олимпийского резерва по баскетболу.

«Он сейчас в таком возрасте, когда ему интересно все, поэтому надо слушать папу, а папа говорит: «Иди учись!». Блестящий ум, двоек нет», — резюмировал телеведущий.

Ранее сайт «Страсти» выяснил, почему Шепелев перестал скрывать сына от Фриске. Подробности читайте в этом материале.

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