«За Дмитрием тянется шлейф скандалов»: почему Шепелев перестал скрывать сына от Фриске

Дмитрий Шепелев долгое время скрывал сына от публики. Однако в конце 2024 года телеведущий стал приходить с наследником от Жанны Фриске на мероприятия и начал развивать его карьеру в кино. Психолог Катерина Рублева считает, что Дмитрий имеет скрытые мотивы. По ее мнению, он хочет самоутвердиться и получить пиар за счет сына. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Первое, что приходит на ум, конечно же, пиар и коммерческий интерес. В данном случае – поддержание личного бренда. Но оправдать частые появления на публике Платона, которых ранее не было, можно и меркантильностью, и тем, что папа посчитал сына достаточно готовым к испытанию славой. Конечно, скрываться под очевидными мотивами может также желание самоутверждения и поддержки статуса. Проявление заботы на публике всегда привлекает внимание сочувствующих и создает позитивный имидж. Человеку, который сделал ставку на свою публичность и считает ее главной опорой, как говорят в коучинге, сложно отказаться от пристального внимания публики. Поэтому он любыми способами будет поддерживать к себе интерес. Это связано с психологической зависимостью от славы. Имидж, как мы знаем, – всё. Тем более за Дмитрием тянется шлейф скандалов и сплетен, формирование положительного образа, безусловно, скажется на градусе публичности и коммерческом аспекте», — высказалась психолог.

Еще одним скрытым мотивом может быть желание контроля. Родители видят в детях потенциальных преемников. Пиар помогает направлять карьеру ребенка в нужное русло, контролируя его будущие публичные выступления, контракты, проекты. Вопрос только в том, насколько сильным будет этот контроль, так как мы все знаем, что авторитаризм по отношению к уже звездным детям (а Платон сделал свои первые творческие шаги в кино) заканчивается не всегда хорошо. Пример тому – ранние годы творчества Майкла Джексона или ситуация с Бритни Спирс.

Положительный мотив в появлении ребенка на публике – создание платформы для творчества и раскрытие потенциала. Если сам ребенок хочет быть актером, певцом, художником, то почему бы и нет? У звездных родителей возможностей гораздо больше, они вполне могут облегчить путь к олимпу своим детям.