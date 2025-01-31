Актриса Татьяна Арнтгольц воссоединилась с 15-летней дочкой после разлуки. Татьяна поделилась семейным снимком в соцсети.

До Нового года экс-избранник Татьяны увез дочь в отпуск на Бали. Подросток отдыхала на острове с невестой отца и сводным братом. Как выяснилось, в конце января Иван Жидков вернул дочь матери. Арнтгольц показала фото с наследницей, лаконично его подписав: «Дети дома».

Напомним, Татьяна и Иван развелись, когда дочке было 4 года. Несмотря на расставание, им удалось сохранить дружеские отношения: экс-супруги регулярно общаются и встречаются на праздниках.

В 2020 году актриса вышла замуж за Марка Богатырева, а через год у них родился сын Данила. Жидков тоже не одинок: он сделал предложение девушке, которая на 17 лет его младше.

Ранее актриса Татьяна Арнтгольц заявила, что хочет родить третьего ребенка. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что жена актера Евгения Кулика пожаловалась на трудности после третьих родов.