«Надо пошагово мыслить»: певица Валерия поразмышляла о работе на Западе

Певица Валерия призналась, что не планирует в ближайшее время пытаться покорить западный шоу-бизнес. Исполнительница хита «Часики» напомнила, что такой опыт у нее уже есть.

«У меня такой опыт уже был. Точно не сегодня. Как говорила Скарлетт О’Хара, «о завтрашнем дне я подумаю завтра». Надо пошагово мыслить», - сказала Валерия в беседе с Абзацем.

Жена продюсера Иосифа Пригожина также рассказала о попадании нового хита «Исцелю» в лонг-лист премии «Грэмми» и заверила, что не собиралась номинироваться и о популярности за границей не думала.

«Я знаю, что есть релизы, которые специально создаются под премию, но мы об этом не думали. Не уверена, что соберусь записывать альбом на английском языке. У меня в карьере уже есть два таких альбома», - заключила певица.

Ранее Члены Сибирской правозащитной организации «Радетель» заявили, что Валерия и ее муж Иосиф Пригожин ведут себя неприлично, радуясь вниманию зарубежных экспертов.

При этом Пригожин и Валерия заверили, что готовы к волне зависти после попадания песни на «Грэмми».