Активисты осудили Валерию и Пригожина за радость после номинации на «Грэмми»

Активисты осудили Валерию и Иосифа Пригожина за радость после номинации на «Грэмми». Об этом сообщает Telegram-канал Свита Короля.

Песня Валерии прошла отборочный этап мировой музыкальной премии «Грэмми». Примечательно, что за всю историю конкурса артисты из России ни разу не номинировались. По словам Валерии, она узнала новость из Сети и пребывает в шоке.

Члены Сибирской правозащитной организации «Радетель» считают, что певица и продюсер ведут себя неприлично, радуясь вниманию зарубежных экспертов.

«Это неприлично, позорно — радоваться жалкому вниманию американских критиков. Это неподобающее поведение. Мы удивлены, что Валерия и Пригожин, которые всегда осуждали других за отсутствие патриотизма, сейчас готовы подбирать жалкие крохи с американского стола», — высказались общественники.

В беседе с журналистами члены «Радетель» заявили, что примут меры по отношению к супругам.

