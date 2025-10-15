«Существует проблема в отношении всего русского»: Пригожин отреагировал на попадание песни Валерии на «Грэмми»

Песня Валерии «Исцелю» прошла отборочный этап престижной премии «Грэмми». Об этом рассказала сама артистка в социальных сетях. Ее муж Иосиф Пригожин в беседе со StarHit прокомментировал успех супруги и поделился своими ощущениями от происходящего.

Продюсер в разговоре с журналистами напомнил, что в нынешних условиях подобное явление сродни чуду. Поэтому Иосиф счастлив даже от того, что трек допустили к оцениванию.

«Вы знаете, какая сегодня существует проблема в отношении всего русского, всего, что связано с Россией. И то, что допустили — это большое счастье. Мы это не планировали», — признался супруг Валерии.

Также продюсер заявил, что не хочет делать никаких прогнозов. По словам Пригожина, он и Валерия в сложившейся ситуации готовы к волне анонимных писем, которые наверняка начнут отправлять завистливые люди.

«Никаких прогнозов нет. Я не хочу гадать. Завистливые люди начнут писать анонимные письма, придумывать какие-то истории. Мы к этому тоже готовы. Мы умеем радоваться успехам наших коллег, и это принципиально отличает нас от других», — отметил Иосиф.

Ранее Валерия рассказала, как заставила Иосифа Пригожина похудеть. Теперь певица вместе с супругом занимается в спортзале каждый день.