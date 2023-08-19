Хейтеры набросились на Семенович из-за ЭКО
42-летняя певица Анна Семенович нарвалась на критику после заморозки яйцеклеток.
Российская певица Анна Семенович вновь сделала процедуру заморозки своих яйцеклеток, известную как витрификация. Это уже второй раз за два года, когда 43-летняя артистка принимает такое решение.
По словам Семенович, такой выбор был сделан, поскольку она еще не встретила подходящего мужчину, от которого могла бы родить ребенка. Она надеется, что в ближайшем будущем найдет свою вторую половинку и сможет использовать свои замороженные яйцеклетки в процессе ЭКО, чтобы иметь возможность забеременеть, выносить и родить ребенка.
Однако не все поклонники порадовались за певицу, пишет kp.ru.
«Поздно опомнилась», — написали они.
В ответ на критику, Анна Семенович заявила, что знает много примеров женщин, которые в возрасте за 40 лет рождают здоровых и красивых детей, становясь счастливыми мамами. Певица также подчеркнула, что важно наличие качественных яйцеклеток, которые можно заморозить и использовать в будущем с желаемым партнером.
Семенович добавила, что витрификации яйцеклеток дает ей уверенность в сохранении репродуктивной функции. Ее лучше проводить в молодом возрасте.
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