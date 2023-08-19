Хейтеры набросились на Семенович из-за ЭКО

Российская певица Анна Семенович вновь сделала процедуру заморозки своих яйцеклеток, известную как витрификация. Это уже второй раз за два года, когда 43-летняя артистка принимает такое решение.

По словам Семенович, такой выбор был сделан, поскольку она еще не встретила подходящего мужчину, от которого могла бы родить ребенка. Она надеется, что в ближайшем будущем найдет свою вторую половинку и сможет использовать свои замороженные яйцеклетки в процессе ЭКО, чтобы иметь возможность забеременеть, выносить и родить ребенка.

Однако не все поклонники порадовались за певицу, пишет kp.ru.

«Поздно опомнилась», — написали они.

В ответ на критику, Анна Семенович заявила, что знает много примеров женщин, которые в возрасте за 40 лет рождают здоровых и красивых детей, становясь счастливыми мамами. Певица также подчеркнула, что важно наличие качественных яйцеклеток, которые можно заморозить и использовать в будущем с желаемым партнером.

Семенович добавила, что витрификации яйцеклеток дает ей уверенность в сохранении репродуктивной функции. Ее лучше проводить в молодом возрасте.

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