«Надо налаживать отношения с мамой»: адвокат Прилучного объяснила, почему Тимофей живет у Муцениеце

Аадвокат Павла Прилучного объяснила, почему Тимофей живет у Агаты Муцениеце. Подробности приводит Woman.ru.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный через суд определяли место жительство их общего 11-летнего сына Тимофея: тогда было принято решение оставить его с мамой. Но сам мальчик ранее утверждал, что хочет жить с отцом, после чего он даже не виделся с мамой.

Однако сейчас Тимофей проводит время с новой семьей мамы. Он побывал на гендер-пати, а также присутствовал на ее свадьбе с Петром Дрангой, где он выносил кольца.

Адвокат Прилучного заявила, что обе стороны конфликта стараются действовать исключительно в интересах ребенка. По этой причине на данный момент Тимофей проводит время с мамой. Но еще неизвестно, где и с кем он будет жить с началом нового учебного года.

«Пока лето, Тимофей проводит время у мамы. У нее были праздничные мероприятия, и мы полагали, что целесообразно будет ему побыть с ними, это в его интересах. Также надо налаживать отношения с мамой, подавлять ту обиду, которая была на нее. Все действуют в интересах ребенка и вне зависимости от решения суда никто его насильно за руку тянуть туда или сюда не будет. Пока он находится у мамы, проводит лето у нее», — отметила Оксана Даниелова.

Ранее мы писали о том, что Павел Прилучный неожиданно высказался о свадьбе Агаты Муцениеце.

Также сообщалось, что Павел Прилучный рассказал, где работал до карьеры в кино.